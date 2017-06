Agência do Trabalhador fecha nesta quarta para mudança de endereço

(foto: Arquivo Bem Paraná)

A Agência do Trabalhador em Curitiba estará fechada nesta quarta, quinta e sexta-feira, 7, 8 e 9 de junho, para mudança de endereço. Nestas datas, os trabalhadores podem procurar as unidades das Ruas da Cidadania mais próxima ou da Região Metropolitana da Capital.



A nova sede da Agência do Trabalhador de Curitiba será inaugurada na próxima segunda-feira (12), na Rua Pedro Ivo, 503, localizada a uma quadra e meia do atual local de atendimento. O ambiente conta com amplo espaço para intermediação de mão de obra, atendimento referente ao seguro-desemprego, salas de entrevistas e de reunião e, também, para captação de vagas. O novo endereço permanece central e de fácil acesso para usuários do transporte coletivo.



“A nova estrutura vai facilitar e melhorar os atendimentos, tanto para geração de emprego como no seguro desemprego. Queremos levar ao trabalhador o melhor atendimento possível para que ele sempre saia satisfeito e com sua situação encaminhada”, destaca o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.



De acordo com o gerente da Agência Curitiba, Rafael Santos, a intenção é atender cada vez melhor o público e as empresas. “A Agência faz cerca de mil atendimentos diários e com o novo espaço o objetivo é ampliar o número das vagas, inclusive em função da credibilidade que a agência central têm hoje.”



Em todo o Paraná funcionam 220 agências que oferecem serviços gratuitos como intermediação de vagas entre trabalhadores e empresas, requerimento do seguro desemprego, inscrição para cursos de qualificação profissional e orientações para empreendedores individuais.