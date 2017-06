Ex-marido conta como assassinou estudante de Direito em Curitiba

(foto: Reprodução/Facebook)

O suspeito de assassinar a jovem Mahara Semin no último dia 23 de maio contou em detalhes para a polícia como teria acontecido o assassinato da jovem.

No dia do crime Bertoncello devidiu encontrar Mahara em um almoço, mas como não conseguiu resolveu esperar e falar com a ex-mulher de noite.

Mais tarde naquele dia Mahara teria um encontro com um novo companheiro. Enio Ivan Bertoncello, de 32 anos, foi até a acasa da ex-mulher e viu que tinha um carro branco que não pertencia a vítima na casa dela.

No depoimento ele disse que esperou do lado de fora da casa durante três horas e que teria ouvido Mahara ter relações sexuais com o novo companheiro.

Ele estaria nervoso e decidiu voltar para casa, mas no meio do caminho comprou luvas em uma fármacia.Para a polícia este fato indicaria que ele estava premetidando cometer o crime.

NA MADRUGADA

Enio conseguiu falar com Mahara durante a madrugada e mesmo que ela tenha dito que não oreceberia ele foi até acasa dela. No caminho ele pegou uma faca na casa da mãe no Boqueirão, mesmo bairro onde vivia a estudante de Direito

Para forçar a saída de Mahara ele desligou a energia elétrica da casa, o que obrigava ela a sair para o lado de fora.

Segundo a prima da vítima, que morava com ela, a jovem tinha acabado de tomar banho. No lado de fora da casa Mahara foi surpreendida pelo ex-marido que agrediu a jovem.

Ele ainda tentou esganar a vítima e disse para a polícia que viu sangue saindo do nariz dela. Aí então que ele decidiu matar a ex-companheira a facadas.

Enio chegou a ir no velório de Mahara e ainda postou uma foto sinalizando um luto pela ex-mulher.