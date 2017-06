RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Flamengo escolheu o nome do novo estádio do clube, na Ilha do Governador. Em votação no perfil oficial do time da Gávea no Twitter, os torcedores elegeram a opção "Estádio Ilha do Urubu".

O nome venceu as outras três alternativas "Estádio Ilha da Nação", "Estádio Ilha Rubro-negra" e "Estádio Ilha do Mengão"

. Mais de 61 mil torcedores votaram na enquete pela Internet. A "Ilha do Urubu" contou com mais de 27 mil votos. O segundo colocado, "Ilha da Nação", ficou com quase 21 mil votos.

Em seguida aparecem "Ilha Rubro-negra" (cerca de 8.500) e "Ilha do Mengão" (aproximadamente 4 mil). O Flamengo investiu R$ 12 milhões na reforma do estádio da Portuguesa-RJ.

O contrato é de três anos, renováveis por outras três temporadas. O Botafogo utilizou a arena em 2016 e viu o rival se adiantar e fechar com o dono do local.

A estreia do Estádio Ilha do Urubu será no dia 14, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro.

O Flamengo queria que tivesse ocorrido contra o Botafogo, no último domingo, mas perdeu o prazo de inscrição.