Portos do Paraná promove curso sobre sustentabilidade portuária

Na data em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) promoveu um curso sobre Sustentabilidade na Gestão Portuária. Aberto para a comunidade, cerca de 80 pessoas participaram gratuitamente do curso que abordou os temas Emergências Ambientais, Gerenciamento de Água de Lastro e Avifauna.



Para o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, colocar os assuntos em discussão significa ampliar o diálogo sobre a gestão sustentável que tem sido feita nos portos do Paraná. “Esta foi uma oportunidade valiosa para aproximar a comunidade local da gestão portuária e, também, para mostrarmos que é possível compatibilizar a atividade portuária com a natureza”, afirmou.



Segundo ele, o número de inscritos aponta para uma crescente necessidade de exploração do tema. “Ver o auditório lotado demonstra a importância do trabalho que temos feito. Além de colocar o tema em evidência, a Appa está tornando-se referência em sustentabilidade”, acrescentou.





CONTEÚDO

Quem participou do curso pôde aprender sobre teoria e prática, com base nas experiências reunidas por profissionais da Appa. No que se refere ao atendimento à emergências ambientais, por exemplo, os participantes aprenderam sobre exigências legais e também puderam conhecer a estrutura existente no Porto de Paranaguá, que inclui um Centro de Proteção Ambiental - referência para o país.



O módulo Água de Lastro (aquela que os navios recolhem de alto-mar para garantir estabilidade) apresentou a legislação nacional e internacional sobre o tema, assim como os prejuízos econômicos que as espécies exóticas invasoras podem causar aos ecossistemas locais.



Sobre Avifauna, foi possível conhecer as principais espécies de aves que habitam a região, bem como o monitoramento e os cuidados que são feitos para garantir a sua sobrevivência.



O PÚBLICO

Entre os participantes, destacam-se profissionais e estudantes das áreas ambiental e portuária. Artur Roberto Neto é um deles. Ele já trabalha com meio ambiente e procura entender melhor como funciona o trabalho no porto. “Tenho interesse em ingressar na área portuária e esta é uma excelente oportunidade para conhecer e entender as atividades feitas aqui”, contou.



Robson da Silva é outro exemplo. Profissional do setor de qualidade e estudante de logística, enxergou no curso uma oportunidade de aperfeiçoamento. “Quero aprender mais sobre gestão ambiental, porque o cumprimento da legislação é uma necessidade em qualquer empresa”, disse.



Questionada sobre a motivação para participar da capacitação, a estudante Geovana Souza apontou a realização como um reforço para a sua formação. “Eu estudo meio ambiente e quando vi que a Appa iria ofertar o curso me interessei pelo tema”, ressaltou.





PROCURA

Apesar de a maioria do público ser de estudantes e profissionais das áreas ambiental e portuária, as inscrições foram abertas a toda a comunidade. Segundo o setor responsável pelas inscrições, que foram feitas por e-mail, além de aproximadamente 80 participantes, uma lista de espera foi cadastrada. Por causa da grande procura, outras edições do evento serão promovidas em breve.