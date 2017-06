Polícia Rodoviária Federal assina contratos de guincho e guarda de veículos

(foto: PRF-PR)

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná assinou ao longo dos últimos dias um total de 12 contratos de serviços de remoção e depósito de veículos retidos em razão de infrações e acidentes de trânsito.

Resultados de uma concorrência pública pelo menor preço, os contratos foram publicados na edição desta segunda-feira (5) do “Diário Oficial da União”.

Com duração de um ano, os contratos abrangem todas as regiões do estado, com exceção da região norte, onde a PRF tem um convênio já em andamento, com a Prefeitura de Apucarana.

As empresas contratadas serão responsáveis pelos serviços de remoção, transporte e guarda de veículos, até a liberação deles pela PRF.

Os serviços devem ser iniciados em um prazo máximo de 40 dias. Os contratos não envolvem os veículos que já estavam anteriormente retidos nos pátios da instituição.

A remuneração das empresas será efetuada pelos proprietários de veículos recolhidos ou pelos arrematantes, no caso de leilões.

“O dia de hoje é emblemático, é um divisor de águas”, disse o superintendente da PRF no Paraná, Adriano Furtado, durante reunião de trabalho com representantes das empresas contratadas. “A expectativa com esses contratos é muito grande, em termos de melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos.”



Exigências

Para participar da concorrência, as empresas interessadas precisaram comprovar dispor de ao menos um guincho para veículos leves e outro para veículos pesados.

A disponibilidade dos serviços contratados deve ser ininterrupta, sete dias por semana, 24 horas por dia.

A chegada ao local de acionamento deve ocorrer em até 30 minutos nos locais distantes até dez quilômetros da base operacional da contratada.

Os serviços de recolhimento poderão eventualmente ser terceirizados pelas contratadas. Os de depósito, não.

De acordo com o Código de Trânsito, veículos recolhidos que não são reclamados em até dois meses podem ser leiloados.

Em 2016, a PRF leiloou cerca de 5 mil veículos no Paraná. O total de veículos nos pátios da instituição no estado, que já passou de 10 mil, é hoje de aproximadamente 8 mil veículos.