Paraná vai enfrentar o Flamengo nas quartas da Primeira Liga

(foto: Geraldo Bubniak)

A Primeira Liga sorteou nessa segunda-feira (dia 5) os confrontos das quartas de final da competição. O Paraná Clube, segundo colocado do Grupo D, vai enfrentar o Flamengo, primeiro colocado do Grupo B.

No sorteio, os times que terminaram em primeiro lugar nos seus grupos ficaram em um pote. Os segundos colocados ficaram em outro.

Os demais confrontos das quartas serão Cruzeiro x Grêmio, Internacional x Atlético-MGe Londrina x Fluminense.

Os jogos serão realizados nos dias 29 e 30 de agosto. A data específica e horário ainda não foram definidos.

As quartas serão disputadas em jogo único – sem partida de volta. O mando de campo é da equipe que terminou em primeiro lugar no seu grupo, no caso: Cruzeiro, Internacional, Flamengo e Londrina.

Os vencedores de Grêmio x Cruzeiro e Flamengo x Paraná se enfrentam na semifinal, enquanto a outra será disputada entre os classificados de Internacional x Atlético-MG e Londrina x Fluminense.

PRIMEIRA LIGA

Quartas de final (29 e 30 de agosto)

Flamengo x Paraná

Cruzeiro x Grêmio

Inter x Atlético-MG

Londrina x Fluminense