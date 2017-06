Venda de ingressos para John Mayer em Curitiba começa amanhã

(foto: Divulgação)

O Shopping Crystal é o ponto de vendas oficial dos ingressos para a apresentação do cantor John Mayer em Curitiba. Instalada no piso L2, a bilheteria não cobra taxas de conveniência. Os ingressos para o público começam a ser vendidos nesta terça-feira (06). Será a primeira apresentação de John Mayer na capital paranaense.

O cantor e compositor, John Mayer traz sua turnê Search for Everything World Tour para o Brasil no próximo mês de outubro. Essa é a primeira turnê solo do cantor desde 2014 e passará pelas arenas europeias e norte-americanas antes de vir à América do Sul. Todos os shows da turnê serão compostos de canções solo acústicas, com o John Mayer Trio e com a banda completa. O show do astro na cidade de Curitiba está agendado para o dia 22 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski.

Além da capital paranaense, a turnê de John Mayer pelo Brasil passará também por São Paulo, com show no Allianz Parque, no dia 18 de outubro; Belo Horizonte, no dia 20 de outubro, na Esplanada do Mineirão; Porto Alegre, no dia 24 de outubro, no Anfiteatro Beira Rio; e Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, no dia 27 de outubro.

A bilheteria exclusiva do Livepass fica no Piso L2 do Shopping Crystal, na Rua Comendador Araújo (nº 731), no bairro Batel, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h. Mais informações no site www.shoppingcrystal.com.br.