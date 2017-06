Steve Vai retorna a Curitiba nesta quarta-feira para show na Ópera de Arame

(foto: Divulgação)

Depois de mais de cem shows bem-sucedidos na Europa e na América do Norte, o lendário guitarrista Steve Vai está no Brasil com a aclamada turnê “Passion and Warfare 25th Anniversary Tour”, que comemora mais de 25 anos de uma das maiores gravações instrumentais de guitarra do rock de todos os tempos, o clássico Passion and Warfare (1990). Com realização da Free Pass Entretenimento o mago das guitarras desembarca em Curitiba nesta quarta, dia 07 de junho, para o show de encerramento da turnê brasileira, que já passou por Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A apresentação acontece no palco da Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n), às 21h30.

A turnê marca a primeira vez que Vai já tocou o álbum Passion and Warfare ao vivo na íntegra, além de tantas outras belas obras do guitarrista, que se mostra empolgado com o giro em solo tupiniquim. "A banda é ótima, e todos estamos tocando melhor do que nunca", disse Vai. "Esta é uma rara oportunidade de ouvir este álbum em sua totalidade e provavelmente a última vez que alguém terá a chance de ouvi-lo ao vivo novamente. Há uma profunda apreciação em termos a oportunidade de honrar este disco com esta turnê, e estamos sorrindo a todo o momento ", completa.

A turnê recebeu aclamação da crítica. O portal SF Sonic chamou o show de Vai de "um desempenho magistral"; A Fairfax County Times resumiu o concerto como "uma noite que ninguém esquecerá tão cedo"; E a Mass Live observou "Vai curvou notas, mentes." Em uma resenha de um show, a AXS (Cleveland) moldou aquela noite de música assim: "O guitar hero estabeleceu desde o início da apresentação que aquilo não seria apenas uma estimulante paixão musical, mas um colorido, uma experiência visual, também... A retrospectiva de Vai nos lembrou porque os guitar heroes são importantes...sua música é atemporal".

A turnê também conta com um número limitado de pacotes Premium VIP Experience Passion e Warfare EVO, disponíveis para compra somente pelo site do guitarrista: www.vai.com. Através da Experiência EVO, os fãs têm uma rara oportunidade de fazer parte de um encontro exclusivo com Steve, participar de uma sessão privada de perguntas e respostas para os participantes do EVO, assistir à passagem de som, tirar uma foto pessoal com Steve, participar de uma sessão de autógrafos, e muito mais.

Antes de aterrissar em terras tupiniquins, Vai se juntou a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi para a turnê do projeto Generation Axe na Ásia em abril deste ano.

SERVIÇO:

STEVE VAI

Quando: 07 de junho 2017 (Quarta)

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, s/n)

Horários: Abertura do Teatro: 20h / Início do show: 21h30

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$100,00 (meia-entrada) a R$580,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia - R$100,00 (meia-entrada) e R$200,00 (inteira);

Camarote - R$150,00 (meia-entrada) e R$300,00 (inteira);

Plateia Premium - R$290,00 (meia-entrada) e R$580,00 (inteira).