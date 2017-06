Loja em Curitiba é proibida de atender à noite após pedido de moradores

Atendendo pedido liminar em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da capital determinou que a Daju no bairro Água Verde deixe de fazer trabalhos noturnos que causem ruído acima do permitido pela legislação.



A partir de queixas de moradores das proximidades da loja, o Ministério Público apurou que ao menos uma vez por mês o estabelecimento tinha atividades noturnas com produção de ruído em nível mais alto do que o permitido, perturbando o sossego da vizinhança.



As investigações constataram ainda outros problemas na loja, como irregularidades nas instalações hidrossanitárias, construção em desacordo com a legislação municipal de uso do solo e exercício de atividade incompatível com a zona urbana específica (ZR-3).



Além do pedido liminar, já deferido, a ação requer na análise do mérito, entre outras medidas, que a empresa transfira sua atividade comercial para zona urbana adequada, conforme a legislação de zoneamento municipal, e apresente plano para a regularização do imóvel ou, caso não seja possível a correção da construção nos termos legais, providencie sua demolição parcial até que se atendam os parâmetros estabelecidos em lei.

A reportagem do Bem Paraná tentou contato com a loja mas não recebeu resposta.