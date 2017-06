Fluminense terá promoção de ingressos contra o Atlético-PR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Atlético-PR abrem a quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (6), às 20h, no Maracanã. Os cariocas tentam se firmar na competição, enquanto os atleticanos tentam evitar uma crise. A equipe das Laranjeiras venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado (3). O resultado foi especial para os tricolores já que a equipe vinha de duas derrotas seguidas: uma no clássico contra o Vasco, pelo Brasileiro, e outra diante do Grêmio, que custou a eliminação na Copa do Brasil. Pelo lado do Atlético, a pressão por um triunfo também é grande. A equipe não venceu no Brasileiro e soma apenas um ponto —o que tem gerado desconfiança para as disputas da Libertadores e Copa do Brasil. No último sábado, os atleticanos ainda perderam o clássico contra o Coritiba por 1 a 0. A partida deverá ter casa cheia. No último jogo, a diretoria do Fluminense fez uma promoção de ingressos para convocar a torcida. A estratégia ajudou na recuperação do time, e a direção decidiu manter as entradas com valores menores —R$ 30 a inteira nas arquibancadas Sul e Leste Inferior. “A gente vinha de duas derrotas e estava precisando ganhar para recuperar a confiança. Deus nos abençoou e agora vamos seguir em frente, pois terça-feira tem mais”, afirmou o volante Wendel após a última vitória. O técnico Abel Braga segue sem contar com os meias Pierre e Sornoza, o atacante Wellington Silva, além dos zagueiros Renato Chaves e Gum, todos lesionados. Além deles, o treinador não poderá escalar o volante Orejuela, que foi convocado pela seleção equatoriana e dá lugar a Luiz Fernardo. A equipe de Eduardo Baptista também será desfalcada por causa dos amistosos internacionais: o goleiro Weverton estará a serviço da seleção brasileira. O comandante atleticano ainda poderá poupar o atacante Grafite, que foi substituído no último jogo com dores musculares. FLUMINENSE Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo; Luiz Fernando, Wendel, Renato e Gustavo Scarpa; Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga ATLÉTICO-PR Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho González; Nikão, Pablo e Ederson (Eduardo da Silva). Técnico: Eduardo Baptista Estádio: Maracanã, no Rio Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG) Horário: 20h de terça