Herói do Atletiba jogava na várzea e trabalhava em fábrica de papelão

Márcio comemora gol no Atletiba: um caminho difícil até chegar ao Coritiba (foto: Geraldo Bubniak)

O zagueiro Márcio, 24 anos, passou por momentos difíceis no futebol e pensou em abandonar a carreira esportiva antes de virar herói no Coritiba. No Atletiba de sábado, ele marcou o gol da vitória. Há dois anos, porém, a situação era bem diferente.

“Não foi fácil até chegar aqui”, disse o jogador, em entrevista para o site ESPN.com.br. Em 2015, após conseguir o acesso com o Atibaia no Campeonato Paulista da Série A3 (a terceira divisão estadual), ele ficou cerca de seis meses desempregado. “É a pior fase para quem joga em times menores. Eu até arrumei um bico em uma fábrica de papelão. Eu tinha que carregar o papelão e encaixotar. Fui lá por uma semana, mas vi que não era aquilo que queria. Era muito complicado e pensei: Isso não é para mim, quero jogar bola”, afirmou.

"Se não fosse minha noiva e minha família já teria largado a bola. Falava para eles que não aguentava mais porque não aparecia nada. Era sempre a mesma coisa. Não conseguia dar uma vida boa financeira para a gente. Mas eles falavam para eu continuar. Coloquei isso na minha cabeça e esperei", contou Márcio.

Enquanto não conseguia contrato com um clube profissional, Marcio treinava sozinho durante a semana, correndo pelas ruas de Porto Feliz, interior de São Paulo. No fim de semana, disputava competições de futebol amador. “Jogava aos finais de semana pelo Ararita Guaba, um time de várzea dos meus amigos que gosto demais. Precisava estar em forma para quando uma oportunidade aparecesse”, revelou.

Márcio resume como foi a carreira. “Fiz testes no São Bento e no Ituano, mas não deu certo. Aos 14 anos, eu fui para a Saltense-SP. Eu fui morar sozinho e sentia saudade demais de casa. Depois, fui ao Palmeirinha de Porto Ferreira (em São Paulo). Me profissionalizei com 16 anos por lá e joguei a Série B do Paulista (a quarta divisão estadual)”, contou. “Eu tinha uns 17 anos e fui fazer teste de um mês no Inter de Porto Alegre, mas não tive muita sorte. Estavam na base o Rodrigo Dourado, William, Marlon e Rafinha”, relatou.

A grande chance para Márcio ocorreu no início de 2017, quando foi contratado pelo Coritiba. “Foi uma reviravolta muito grande na minha vida, em todos os sentidos. Eu vivia em uma ilusão. Escutava das pessoas que jogava bem e que iria para vários lugares, até mesmo em Portugal me falaram que ia. Só que as coisas nunca se concretizavam. Fiquei muito feliz quando soube que ia vir para cá”, contou.

Após o apito final no Atletiba, Márcio chorou no gramado. “Não podia ser melhor. Fiquei emocionado na hora e pude desabafar em casa com a minha noiva. Ela sabe o que passei. Na hora nem sabia como comemorar, saí correndo. Espero que tenha sido o primeiro gol de muitos. Sei que isso é passageiro, preciso focar no trabalho”, disse.