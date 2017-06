Abertas inscrições para o Desafio Xeque Mate

(foto: Divulgação/SMCS)

Estão abertas as inscrições para a 1ª etapa do Desafio Xeque Mate Sesc de Xadrez, promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e Federação de Xadrez do Paraná (Fexpar) em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc-PR). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de junho, por meio do link http://fexpar.com.br/desafioxequemate/.

“O Desafio Xeque Mate busca difundir e democratizar a prática do xadrez, especialmente junto às crianças e adolescentes, pois é um esporte que possui grande valor pedagógico e educativo, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e social dos jogadores”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

A competição contará com 14 categorias diferentes, que irão abranger do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, bem como categorias especiais para ensino médio, ensino superior, comerciários, comunidade e veteranos (acima de 50 anos).

O número de inscrições para a primeira etapa será limitado a mil participações e cada equipe poderá contar no máximo com 20 integrantes.

Campeonato

O Desafio Xeque Mate Sesc de Xadrez será dividido em três etapas, com a primeira no dia 24 de junho, das 8h às 17h, no Sesc Portão (Rua João Bettega, 770, Portão). As outras etapas acontecerão em agosto e novembro.

Serão utilizadas as regras da Federação Internacional de Xadrez (Fide) do Xadrez Rápido, adaptadas para cumprir os objetivos formativos e educacionais. O regulamento da competição pode ser verificado no link http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2017/00199342.pdf.

Serviço: Desafio Xeque-Mate Sesc de Xadrez – 1ª etapa

Inscrições: até 14 de junho por meio do link http://fexpar.com.br/desafioxequemate/

Outras informações: (41) 3350-3704 / 3350-3708 ou pelo e-mail: desafioxequemate@fexpar.com.br