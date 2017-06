Provas da primeira fase da Olimpíada de Matemática acontecem nesta terça-feira

Serão aplicadas nesta terça-feira (6) em escolas de todo o Estado as provas da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), edição 2017. A competição é dirigida aos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio das escolas públicas municipais, estaduais, federais e de escolas privadas de todo Brasil. O objetivo é promover o estudo da Matemática e contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica.



De acordo com o professor de Matemática e técnico do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Abimael Fernando Moreira, a olimpíada identifica novos talentos e ajuda os alunos a olharem a disciplina como algo também cativante.



“A matemática ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico. Isso contribui para que os estudantes resolvam problemas do dia a dia”, ressalta o professor. “A Obmep é uma grande oportunidade para despertar o interesse pela disciplina e por pesquisas de iniciação científica, além de aprimorar práticas pedagógicas entre os professores”, completou.



Este ano, aproximadamente 98% das escolas públicas estão inscritas na Olimpíada.



EDIÇÃO ANTERIOR - No ano passado, os estudantes da rede estadual de ensino do Paraná conquistaram 429 medalhas - foram 45 medalhas de ouro, 117 de prata e 267 de bronze. Além dos medalhistas, 3.066 alunos receberam menções honrosas pela participação. A entrega das premiações da edição de 2016 será na próxima segunda-feira (12).



OBMEP - A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) para incentivar o estudo da matemática e revelar talentos na área. Mais informações estão disponíveis no site: www.obmep.org.br/.