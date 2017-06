Contribuinte poderá ter acesso à 2ª via do IPTU 2017 nos Terminais de Ônibus

Nos dias 8 e 9 de junho, a Prefeitura de Araucária oferecerá a oportunidade para o contribuinte que não conta com acesso fácil à internet imprimir sua 2ª via do IPTU 2017 gratuitamente. Tanto o Terminal Central quanto o Terminal Angélica contarão com locais onde será possível imprimir as guias. O serviço funcionará das 9h às 19h30. O prazo para o pagamento à vista (ou a 1ª parcela para quem decidiu parcelar) é 14 de junho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças (SMFI), para ter esse benefício é preciso apenas apresentar o carnê do IPTU do ano passado ou a 1ª via do ano de 2017. A 2ª via do IPTU 2017 deve ser paga nos bancos credenciados (Banco do Brasil e Banco Itaú, no momento).

Problemas na entrega dos carnês pelos Correios levaram a Prefeitura de Araucária a prorrogar a data de vencimento do IPTU 2017. A 1ª via entregue com vencimento em 15 de maio não é mais válida e, por isso, é preciso imprimir a 2ª via no site da Prefeitura com o novo prazo (guia com a nova data já está disponível). O link está disponível na barra de serviços “IPTU”: (CLIQUE AQUI). Para ter acesso à 2ª via da guia, basta preencher o número de inscrição mobiliária e imprimir.

Bate-papo - A Prefeitura de Araucária conta com um canal de comunicação para que os moradores possam esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o IPTU 2017. No site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br), no canto inferior direito, há uma aba “atendimento em tempo real” pelo qual o cidadão pode enviar seus questionamentos sobre tudo o que for relacionado a IPTU.

O chat (bate papo) funciona no período de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Após o atendimento é possível deixar uma nota e também um comentário. Para agilizar o atendimento é importante que o morador tenha em mãos o último carnê ou a matrícula de registro de imóvel.

É possível ter mais informações sobre o IPTU também pelo telefone (41)3614-1708.