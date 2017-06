(foto: Divulgação/SMCS)

Quase 52% dos curitibanos praticaram alguma atividade física na última quarta-feira (31/5), o Dia do Desafio. Curitiba disputou o desafio com a cidade de León, no México, que atingiu apenas 11,73% população.

A notícia da vitória de Curitiba foi dada pessoalmente pelo presidente da Fecomércio, Darci Piana, ao prefeito Rafael Greca, na tarde desta segunda-feira (5/6). A Fecomécio administra o Serviço Social do Comércio (Sesc), organizador do Dia do Desafio.

“Uma cidade com mais gente fazendo exercício é uma cidade mais saudável”, comemorou Greca, lembrando que houve atividade na Prefeitura de Curitiba, nos Clubes da Gente e também nas praças nas dez Regionais. Piana agradeceu à cidade e à população pela colaboração.

A Prefeitura promoveu uma série de atividades também em escolas e creches da rede municipal. Para estimular a adesão, disponibilizou na Praça Rui Barbosa diversas opções de atividades, como aulões de zumba e de ritmos, dança cigana e tai chi chuan, bem como jogos gigantes, tênis de mesa, área de leitura, orientação nutricional, tênis de mesa, saúde do coração, divulgação de serviços e atividades do Sesc.

Em parceria com entidades e federações foram colocadas na praça miniquadras de vôlei e badminton, com instrutores orientando a população, e promovidas apresentações de judô, punhobol e rampa de skate. Além das atividades na Praça Rui Barbosa, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude ofereceu programação especial nas repartições públicas e comunidades. Foram promovidas corridas de revezamento, atividades de ginástica, cross training, dança.

Dia do Desafio

Criado em 1983 e realizado em todo o mundo, o Dia do Desafio é organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) em parceria com a Prefeitura. O evento consiste na disputa saudável entre cidades, que mobilizam a população para praticar, pelo menos, 15 minutos de exercícios.