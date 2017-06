Desgastado, Atlético enfrenta adversário em reconstrução

O goleiro Santos: ele será o titular contra o Fluminense (foto: Franklin de Freitas)

O desgaste físico é um dos obstáculos do Atlético Paranaense na partida deste terça-feira (dia 6) contra o Fluminense, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Baptista assumiu o comando da equipe paranaense e, logo em seguida, disputou três jogos em sete dias. Nessas três partidas, utilizou todos os titulares – apenas dois foram poupados na quarta-feira passada, contra o Santa Cruz.

Contra o Fluminense, o Atlético completará quatro jogos em nove dias. “Em nove dias, jogar quatro vezes é complicado. Os treinamentos em campo ficam comprometidos. Mas ficamos muito tempo com vídeos e conversando”, disse Baptista.

O treinador não divulgou escalação, mas pode tirar da partida os mais desgastados: o zagueiro Thiago Heleno, o volante Otávio, os meias Rossetto e Lucho González.

O desfalque certo é o goleiro Weverton, convocado para a seleção brasileira. O centroavante Grafite, que deixou o jogo de sábado com dores, é dúvida. Ederson e Eduardo da Silva são opções para essa posição. Os meias João Pedro e Carlos Alberto seguem no departamento médico.

Já o Fluminense está em fase de “reconstrução” da sua confiança. O time começou o ano em grande estilo, com oito vitórias em dez jogos. No entanto, amargou um sequência de frustrações nas últimas semanas. Foram seis derrotas nos últimos nove jogos. Entre os resultados negativos, estão a eliminação da Copa do Brasil, para o Grêmio, com duas derrotas, e o tropeço na final do Carioca, com duas derrotas para o Flamengo.

No Brasileirão, porém, o Flu começou a reagir. Venceu o Vitória e o Atlético-MG, mas perdeu para o Vasco.

O técnico Abel Braga segue sem contar com o volante Pierre, o meia Sornoza, o atacante Wellington Silva e os zagueiros Renato Chaves e Gum, todos lesionados. Outra baixa é o volante Orejuela, convocado pela seleção equatoriana.

FLUMINENSE x ATLÉTICO

Fluminense: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo; Luiz Fernando, Wendel, Renato, Gustavo Scarpa e Richarlison; Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio (Eduardo Henrique), Nikão, Rossetto, Lucho González e Pablo; Ederson (Eduardo da Silva). Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)

Estádio: Maracanã, no Rio, terça às 20 horas