Polêmico filme da Netflix terá sessões no cinema

(foto: Divulgação/Netflix)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (5), que "Okja", filme do sul-coreano Bong Jon Hoo, estreará tanto na plataforma de streaming, a partir do dia 28 de junho, quanto em circuito reduzido de cinemas em Nova York e Los Angeles. O longa gerou polêmica ao concorrer à Palma de Ouro durante o festival de Cannes de 2017, que aconteceu entre 17 e 28 de maio.

O motivo foi que, ao contrário da praxe de estreia no cinema, "Okja" seria exibida exclusivamente pela Netflix. Diante deste cenário, Cannes anunciou, no dia 10 de maio, que a Netflix ficaria impossibilitada de voltar ao festival caso suas produções não fossem lançadas no cinema. "[Cannes] quer reiterar seu apoio ao modelo tradicional de exibição nos cinemas na França e no mundo", disse a organização em nota de esclarecimento.

Segundo o comunicado, a partir do ano que vem suas regras irão afirmar explicitamente que qualquer filme inscrito para a competição principal terá que "se comprometer a ser distribuído em cinemas franceses". "Okja" mostra a vida de uma garota que precisa lutar contra capitalistas gananciosos e resgatar seu monstro de estimação.