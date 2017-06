Paraná terá desfalques e estreia contra o Londrina

O Paraná Clube terá mudanças na escalação para enfrentar o Londrina, nesta terça-feira (dia 6) às 20h30, no Estádio do Café, pela 5ª rodada da Série B. O goleiro Richard, 26 anos, ex-Água Santa-SP e São Paulo, estreia como titular. Ele assume o lugar de Léo e Marcos, lesionados.

Outros desfalques são os meias Renatinho e Guilherme Biteco, ambos com lesão no joelho. No último jogo, contra o Atlético-MG, o técnico Cristian de Souza usou o esquema tático 4-1-4-1, com Jhony como único volante. Gabriel Dias e Alex Santana foram os meias centrais. Biteco e Robson jogaram pelos lado do campo, como “extremos”. Renatinho já era desfalque naquela partida.

Quando teve Renatinho, o treinador usou o esquema tático 4-2-3-1, com dois volantes e três meias (Renatinho no centro, Biteco na direita e Robson na esquerda).

Caso opte pelo 4-2-3-1, Cristian de Souza pode utilizar Matheus Carvalho como meia centralizado. No caso do 4-1-4-1, a tendência é que escale Leandro Vilela e Gabriel Dias como meias centralizados. Outra opção para essa função seria Zezinho, mas o jogador também está no departamento médico.

No Londrina, o técnico Claudio Tencati terá a volta do centroavante Jonatas Belusso, que cumpriu suspensão na última rodada. Outra mudança será por opção do treinador. Elton Martis deixa o time. Fica a dúvida se o titular pelo lado esquerdo será Marcinho ou Safira. O meia Thiago Lopes, emprestado pelo Coritiba, fica com a vaga de Celsinho, machucado.

LONDRINA x PARANÁ

Londrina: César; Lucas Ramón, Silvio, Matheus e Ayrton; Germano, Jardel, Artur, Thiago Lopes e Marcinho (Safira); Jonatas Belusso. Técnico: Claudio Tencati

Paraná: Richard; Cristovam, Wallace, Eduardo Brock, Assis; Jhony; Minho, Gabriel Dias, Leandro Vilela (Matheus Carvalho) e Robson; Felipe Alves. Técnico: Cristian de Souza

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Local: Estádio do Café, em Londrina, às 20h30