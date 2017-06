'Ninguém vai nos atrapalhar', diz Thiago Neves após ser vaiado por cruzeirenses

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado há exatos cinco meses, o meia Thiago Neves é alvo de protestos da torcida do Cruzeiro. Durante o duelo contra a Chapecoense no último domingo (4), que terminou em derrota por 2 a 0, o jogador ouviu vaias nos momentos em que tocava na bola. Após o apito final, o meia e seus companheiros de equipe ainda escutaram gritos de 'time sem vergonha' vindos das arquibancadas do Mineirão. O jogador recorreu à sua conta no Instagram nesta segunda-feira (5) para mandar um recado aos torcedores descontentes. "Assim nós começamos e assim nos vamos terminar, nada nem ninguém vai nos atrapalhar, NINGUÉM!!", publicou junto de uma foto em que jogadores do Cruzeiro aparecem abraçados. O meia Robinho e o atacante ainda saíram em defesa de Thiago Neves ao concederam entrevista coletiva na Toca da Raposa nesta segunda. "O Thiago é experiente, não vai sentir esse tipo de vaia. Eu até acho que foi injusto, no meu ponto de vista, ele foi um dos melhores em campo, foi um dos que mais buscou. Mesmo não estando em seus melhores dias, foi um dos caras que tentou fazer as jogadas. O torcedor acaba escolhendo um, é sempre assim. Ele está preparado e sabe que quando ele der um passe, fazer um gol, o torcedor vai gritar o nome dele", comentou Robinho. "As vaias afetaram ele e nós também. Não foi individual. Está todo mundo junto, desde o Thiago até os jogadores que não estão sendo relacionados. Ele é muito importante para nós, nos ajudou em momentos difíceis. As vaias afetaram todo mundo", disse o atacante Alisson.