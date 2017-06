Grêmio se prepara para eventual saída de Ramiro ao Wolfsburg

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio já avalia o que fazer caso o volante Ramiro, que despertou interesse do Wolfsburg (ALE), deixe o clube. Conforme apurou o "UOL Esporte", o atleta deverá receber uma proposta na abertura da janela de transferências internacionais, em julho. A ideia inicial é, caso se confirme a negociação e ela contemple a necessidade do clube, dar sequência a Arthur, que pode passar a atuar mais adiantado. Mesmo assim, a direção não quer se preocupar antes do necessário. "As janelas estão se abrindo agora. O Arthur chama atenção desde o ano passado. Confirmou neste ano. Ele tem condições de fazer o meio ou até jogar pelo lado. Tem habilidade, mobilidade, poderia numa eventualidade fazer a função do Ramiro. Se vai ser necessário? Só saberemos no decorrer da janela. Quais propostas virão, se serão aceitas ou não. Não vamos sofrer por antecipação. Vamos trabalhar e quando os problemas surgirem, resolveremos", disse o vice de futebol Odorico Roman. A reportagem apurou que não houve proposta oficial até o momento. No entanto, o Wolfsburg, que conseguiu a manutenção na Bundesliga ao bater o Eintracht Braunschweig no playoff de rebaixamento, se movimenta no mercado da bola para levar o jogador de 24 anos. O Grêmio teria pouco poder para rejeitar uma oferta. Com apenas 20% dos direitos econômicos do jogador (o restante está fatiado entre investidores e empresários), o time tricolor dificilmente conseguiria barrar a saída. Além disso, a necessidade orçamentária pode se impor. Para contemplar os gastos da temporada, o clube precisa 'fazer dinheiro' e ofertas mais altas tendem a ser aceitas. "Propostas excepcionais são irresistíveis. Irrecusáveis, de grande valor, que o jogador também tenha autonomia, independência financeira, não tem como equacionar. Tem de examinar e possivelmente acontecer. Mas não estamos rifando, liquidando ou vendendo por ocasião. São jogadores que estão extremamente valorizados e será desta forma que vamos agir", disse o presidente Romildo Bolzan Júnior à Rádio Gaúcha. A análise irá ser feita caso a caso e apenas depois da oficialização de propostas. Além de Ramiro, Luan também é nome repetidamente posto em pauta quando o assunto é negociação com o mercado internacional. "Não temos proposta por ninguém. Esta janela é a pior de todas neste sentido, de tentar manter aqui, mas esta situação é algo que ainda não aconteceu. O Grêmio tem de trabalhar a ideia de não vender, se possível. O elenco está bem completo, entrosado, vive um momento muito feliz e, se acontecer, vamos verificar se temos a necessidade de reposição. Dentro ou fora. Mas o que não pode ser desmentido é que o Grêmio precisa de recursos. Isso é necessário. De que forma isso vai ser feito, é algo que temos de ver. O ideal seria fazer isso agora no meio da temporada", salientou o presidente. Ramiro defende o Grêmio desde 2013 e tem contrato até 2019. Neste ano disputou 23 jogos e marcou seis gols.