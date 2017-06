Estudantes disputam Olimpíada Brasileira de Matemática

Aproximadamente seis mil estudantes de dez escolas da rede municipal de ensino participam da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) nesta terça-feira (6/6). Estimular a criação de um ambiente criativo e interessante para o estudo da matemática é a principal proposta da Obmep, dirigida aos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e médio das escolas públicas municipais, estaduais e federais.

De acordo com a professora de matemática Andreia Delfine, da Escola Municipal Professora Maria Clara Brandão Tesseroli, no Pinheirinho, a participação dos estudantes na Obmep “estimula o raciocínio lógico e o aprendizado da linguagem matemática, revelando novos talentos através dos desafios apresentados nas provas.”

“A participação da rede municipal de ensino de Curitiba na Olimpíada Brasileira de Matemática é forma de mostrar que as atividades da Matemática têm suma importância para o futuro dos meninos e meninas e para o desenvolvimento da sociedade contemporânea”, destaca a gerente de Currículo da Secretaria Municipal da Educação, Luciana Zaidan.

Cada escola inscrita na Obmep 2017 vai aplicar e corrigir as provas, seguindo as instruções e os gabaritos elaborados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que realiza a olimpíada. Com 2h30 de duração, as provas são diferenciadas em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade. Cada uma tem 20 questões de múltipla escolha, e os alunos classificados nessa etapa farão a 2ª fase, discursiva, marcada para 16 de setembro.

Na edição deste ano, a Obmep bateu um novo recorde de escolas inscritas: 53.230. São mais de 18, 2 milhões de estudantes envolvidos na olimpíada. Pela primeira vez, a maior competição estudantil do mundo contará também com estudantes de colégios particulares.

Incentivo

Além de estimular o estudo da matemática no Brasil, a Obmep contribui para identificar jovens talentosos – incentivando seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas – e promover a inclusão social pela difusão do conhecimento.

Criada em 2005, é uma realização do Impa com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC).

A Obmep vai dar o mesmo número de premiações a alunos de escolas públicas que nas edições anteriores (500 medalhas de ouro, 1.500 de prata, 4.500 de bronze e até 46.200 menções honrosas), e também premiará estudantes de escolas particulares (25 ouros, 75 pratas, 225 bronzes e até 5.700 menções honrosas).