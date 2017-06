Botafogo renova com Igor Rabello até 2019 com multa de 148 milhões

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Igor Rabello, de 22 anos, renovou contrato com o Botafogo até o fim de 2019. As conversas estavam em andamento desde as últimas semanas e a multa foi reajustada para 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 148 milhões). O acerto evitou novela de outras negociações sem sucesso, como Sassá e Emerson Santos. Após levar desaforos nos dois casos, o Botafogo tem conseguido renovar contratos dos jovens das categorias de base. Marcelo, Fernando, Amilcar, Wenderson, Rickson e, agora, Igor Rabello já ampliaram seus vínculos com o time alvinegro. O Botafogo conta com Joel Carli, Marcelo, Emerson Santos, Emerson Silva, Renan Fonseca e Igor Rabello para a posição.