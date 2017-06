Coritiba lança campanha de sócios para comprar Galdezani e Márcio

Galdezani (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba lançou uma campanha para conseguiur mais sócios e, com esse dinheiro, comprar os direitos econômicos do meia Matheus Galdezani, 25 anos. O jogador está emprestado pelo Mirassol ao clube paranaense até dezembro. Pelo contrato, até 4 de outubro o Coxa tem a exclusividade da compra de 50% dos direitos do atleta. O clube não divulga os valores do negócio.

“Resolvemos lançar a campanha: torcedor, associe e abrace o Coritiba para contratar Galdezani e Márcio. Precisamos de pouco mais de sócios para termos uma receita equilibrada pensando em contratar esses jogadores importantes. Contrate o Galdezani você, torcedor, assim que o Coritiba chegar a 25 mil sócios”, disse o diretor Ernesto Pedroso, em entrevista à rádio Banda B.

O zagueiro Márcio pertence ao Atibaia e está emprestado ao Coritiba até março de 2018.

“O orçamento só pode ser violado se aumentar a receita. Precisamos da associação dos torcedores. O grande marketing e patrocinador do Coritiba é o torcedor”, afirmou Pedroso.



O Coritiba tem cerca de 20 mil sócios hoje, que proporcionam arrecadação mensal de aproximadamente R$ 2 milhões. Se chegar a 25 mil, esse tipo de receita sobe para cerca de R$ 2,5 milhões mensais.