Carro roubado é recuperado e mulher acaba presa em Curitiba

Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

05/06/17 às 19:00 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

(foto: Divulgação/PM-PR)

Um carro roubado que seria utilizado para o cometimento de crimes foi apreendido pelos policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), no início da tarde desta segunda-feira (05/06), no bairro Cajuru. Uma mulher foi presa na abordagem.

