Corinthians exalta atuação de Romero após críticas da torcida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians fez questão de exaltar o atacante Ángel Romero após a vitória do time por 2 a 0 no clássico contra o Santos no último sábado (3). O clube fez um vídeo com os melhores lances de seu jogador na partida. O conteúdo foi produzido semanas depois de uma reportagem exibida no "Esporte Espetacular", da Rede Globo, a qual mostrava o corintiano não conseguindo dominar uma bola ao lado do apresentador Felipe Andreoli.

"O Romero não sabe dominar... Sabe dominar, marcar, passar e fazer gol. Afinal, ninguém se torna artilheiro da @A_Corinthians à toa!", escreveu o clube em sua conta no Twitter junto ao vídeo do jogador.

A reportagem da Rede Globo mostrava uma entrevista com jogador. No final da conversa, Felipe Andreoli faz uma brincadeira para "ajudar" Romero a "provar" que sabe dominar a bola. O atleta, no entanto, erra na primeira tentativa. O vídeo mostra o erro e depois dois acertos do corintiano.

A entrevista repercutiu mal nos bastidores do Corinthians e fez o clube se unir para exaltar o jogador, que ficou chateado após a reportagem. Nas últimas semanas, jogadores ainda saíram em defesa do companheiro de clube, muito criticado por torcedores alvinegros.