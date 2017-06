SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico João Gordo, 53, disse que já levou seus filhos até região da cracolândia, no centro de São Paulo. Segundo o cantor, o intuito foi mostrar como era realidade de quem vive no local. Pai de dois filhos adolescentes, o artista não esconde a vida de excessos que teve. "Não me arrependo de nada", disse o artista no programa do apresentador Fábio Porchat, 33 --a atração da Record vai ao ar na madrugada desta segunda (5) para a terça (6), à 0h15. "Não tenho medo de morrer. Tive derrame, parada respiratória e fiquei três dias em coma. Pesava 210 kg e agora tenho 126 kg", diz o líder da banda punk Ratos de Porão, que se submeteu a cirurgia de redução do estômago e virou vegetariano. SUCESSO Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, em abril deste ano, o "Programa do Porchat" já contabilizava com mais de 113 milhões visualizações no canal da Record na internet. O episódio de estreia, em agorst de 2016, com Sasha e Wesley Safadão, continua como "líder" de audiência da atração na internet.