Seleção brasileira faz primeiro treino em campo na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira (5) seu primeiro treinamento no campo visando aos amistosos contra Argentina e Austrália, dia 9 e 13 de junho, respectivamente. A atividade ocorreu no campo do Lakeside Stadium, em Melbourne, Austrália. A seleção ainda não está com o elenco completo.

Do total de 23 atletas, 15 já se encontram em solo australiano. David Luiz, Diego Alves, Douglas Costa, Fernandinho, Filipe Luís, Gabriel Jesus, Giuliano, Jemerson, Renato Augusto, Rafinha, Philippe Coutinho, Taison, Thiago Silva, Willian e Gil.

Comandados pelos auxiliares Cléber Xavier e Matheus Bachi, os jogadores trabalharam em campo reduzido com bastante intensidade.

O ritmo chegou a chamar a atenção da imprensa local, que se surpreendeu pelo fato de ser o primeiro treino com bola em Melbourne. Foram duas estações de treinamento, cada uma comandada por um dos auxiliares.

Foram realizados exercícios chamados técnico-táticos. Antes do treino no campo, os jogadores se exercitaram na academia.

A equipe volta a treinar no campo do Lakeside Stadium nesta terça-feira (6). Duas horas mais cedo, a Seleção vai a campo às 16h30 (3h30 de Brasília).