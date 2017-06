Rocha Loures (PMDB): depoimento só amanhã (foto: Franklin de Freitas)

A Polícia Federal informou nesta segunda-feira (5) que a transferência do ex-deputado e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures (PMDB), para o presídio da Papuda será realizada amanhã. Com isso, o depoimento de Rocha Loures, inicialmente previsto para ontem, também só deve ocorrer amanhã, pouco antes da transferência. A decisão beneficia a estratégia de defesa do presidente, que temia que o depoimento do ex-assessor influenciasse o julgamento de sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que começa nesta terça-feira (6).

Flagrado correndo com uma mala de R$ 500 mil em propina recebida do grupo JBS, o peemedebista está preso desde o sábado, na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Com a mudança da data - inicialmente a ida para a Papuda seria ontem -, a transferência se dará em meio ao julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE. A expectativa agora é saber se Rocha Loures será ouvido pela PF e se optará por contar o que sabe sobre os fatos ou manterá o silêncio diante os investigadores. A PF informou que não divulgará informações sobre o depoimento.

Também ontem o advogado de defesa de Loures, Cezar Bitencourt, entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-deputado seja solto. A defesa destaca ainda que a mulher de Loures se encontra no “oitavo mês de gravidez” e que não havia por que decretar a prisão preventiva, pois ele estava “praticamente recluso” em razão da exposiçãop na mídia.

Em áudio gravado por Joesley Batista, dono da JBS, em visita às escondidas no Palácio do Jaburu, Michel Temer indica Loures para ser seu interlocutor junto à empresa. O peemedebista afirmou, durante as gravações, que o empresário poderia tratar de qualquer assunto com o deputado.

Influência

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou na segunda-feira a íntegra do despacho do ministro Edson Fachin, que determinou a prisão de Rocha Loures. Entre os motivos para a medida, Fachin destaca participação do ex-assessor especial do presidente em organização criminosa. Ele apontou ainda a “regularidade de imposição de prisão preventiva para interromper a atuação de organizações criminosas”.

Segundo ele, “a jurisprudência da Corte admite a prisão provisória com a finalidade de interromper a atuação de organizações criminosas”, disse Fachin, citando precedentes do ministro Dias Toffoli em dois casos. “Os fatos se situam numa linha de desdobramento que sugere reiteração delitiva que teria se iniciado há longa data, por parte dos executivos do Grupo J&F e o então Deputado Federal Rodrigo Santos Rocha Loures”, disse o ministro.

“É gravíssima a conduta narrada, considerando-se os valores em pauta e o poder de influência das autoridades envolvidas”, afirmou Fachin, destacando que Rocha Loures é um político com influência no cenário nacional, até pouco tempo deputado e assessor do presidente Temer, “além de pessoa de sua mais estrita confiança, como declarado em áudio captado”. Fachin também negou que Rocha Loures possa ter sido preso para delatar.