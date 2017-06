Pacote fiscal de Greca tem votação postergada

A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Curitiba cancelou ontem a reunião extraordinária que deveria votar alguns dos itens mais polêmicos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). Oficialmente, a justificativa foram questões pessoais do presidente do colegiado, vereador Wolmir Aguiar (PSC). Uma nova reunião foi marcada para a tarde de hoje.

Os quatro projetos em discussão chegaram a entrar em pauta na última segunda-feira, mas tiveram a votação adiada em razão de um pedido de vistas da vereadora Noemia Rocha (PMDB). As propostas incluem a suspensão por tempo indeterminado do pagamento de progressões de carreira e o adiamento de março para outubro da data-base do reajuste salarial dos servidores públicos. Outra matéria polêmica é o que cria o fundo de previdência complementar e limita as aposentadorias dos futuros servidores ao teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), hoje em R$ 5.531,31. Quem quiser receber acima desse valor, terá que contribuir com o fundo complementar.

Também está pendente o projeto que cria a Lei de Responsabilidade Fiscal do Município, e o que faz diversas mudanças tributárias.

Essas são as quatro últimas propostas do Plano de Recuperação apresentado pelo prefeito em março que dependem do aval da Comissão de Legislação. A outras oito matérias já seguiram para a análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que teve uma reunião extraordinária na sexta-feira, mas “segurou” os sete projetos em pauta, em razão de pedidos de vistas dos vereadores Sabino Picolo (DEM) e Bruno Pessuti (PSD). Eles têm até amanhã para devolverem as propostas de lei para a comissão.

Prazo - A expectativa da liderança do prefeito na Câmara era votar os projetos em plenário até o final de maio. Com a série de adiamentos provocados pelos pedidos de vistas e protestos de servidores contrários às medidas, a avaliação agora é que as matérias cheguem ao plenário na semana que vem, ou na próxima. O prazo final seria o próximo dia 30, quando os vereadores entram em recesso, e só retomam os trabalhos em 1º de agosto.