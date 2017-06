“Ele ou eu”

O secretário chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, deputado federal licenciado Valdir Rossoni (PSDB), afirmou, em vídeo postado na noite de domingo, que deixa o PSDB se o senador e presidente nacional licenciado do partido, Aécio Neves (PSDB/MG), voltar ao comando da legenda. As declarações foram uma resposta às gravações feitas pela Polícia Federal e divulgadas na semana passada nas quais Aécio cobra o governador Beto Richa (PSDB) por críticas feitas contra ele por Rossoni nas redes sociais.

“Continuo com a minha posição. Não mudei um centímetro. Se numa eventualidade o Aécio voltar para a direção do partido, eu terei que sair do PSDB”, disse o secretário. Rossoni também deixou claro que não gostou dos comentários da irmã de Aécio, Andrea Neves, que em uma das conversas telefônicas com o irmão se refere a ele “um babaca do Paraná”. “A sua irmã me chamou de babaca. Eu acho que foi muito falta de respeito. Faltou com o respeito dos paranaenses”, comentou o tucano.

O secretário também negou que Richa tenha lhe chamado a atenção em razão do episódio. “Não fui chamado a atenção. Ninguém me falou nada. O governador teve uma postura de estadista. Respeitou a minha opinião. Ele não me disse nada. Ele só me disse: ‘o que você falou na sua live?’. Eu disse: ‘eu não aceito isto que está ocorrendo com o Aécio’?.”, explicou. “Pela postura da irmã do Aécio, me senti um pouco chateado. Babaca não, minha filha. De quem gostava do Aécio eu passei para outro campo. Se ele voltar à direção do partido, eu não ficarei no PSDB”, reafirmou ele.

Investimentos em segurança e saúde lideram o número de sugestões em consulta pública pela Comissão de Economia da Câmara Municipal de Curitiba, sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da Capital para 2018. Das 449 sugestões à base do orçamento de Curitiba para 2018, 344 presenciais e 105 pela internet, as maiores demandas foram sobre essas áreas. As melhorias nas ruas, que nos anos 2015 e 2016 haviam liderado as solicitações, caíram para a terceira colocação.

Em relação à segurança, com 206 sugestões, a população pede melhorias em relação à patrulha escolar, rondas nos bairros e a contratação de guardas municipais. Na saúde, citada como prioridade por 157 pessoas, destacam-se a construção de hospitais no Sítio Cercado e no Boqueirão, reformas nas unidades básicas Umbará II e Fanny, redução do tempo de espera por atendimento, demanda por médicos especialistas e melhor atendimento nas unidades. Quanto às ruas, com 136 apontamentos, as sugestões tratam principalmente de asfaltamento, antipó e implantação de redutores de velocidade.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou irregular a contratação de assessoria jurídica pela prefeitura de Umuarama (Noroeste) em 2009. O TCE determinou que o ex-prefeito Moacir Silva (2009-2012 e 2013-2016) e o advogado Paulo Cesar de Souza devolvam R$ 213.750,00 ao município. Além disso, o ex-prefeito foi multado em R$ 24.276,96 e o então assessor jurídico em R$ 22.825,98.

O ex-prefeito de Miraselva (Norte) João Marcos Ferrer (2012-2016), também foi multado em R$ 2.846,80. O motivo foi a existência de contas bancárias com saldo a descoberto em 2014. O TCE considerou as contas do município irregulares em razão do saldo a descoberto no valor R$ 177.045,81.