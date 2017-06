Janot acusa Aécio Neves

O procurador-geral da República Rodrigo Janot apontou, na cota da denúncia - expediente por meio do qual a Procuradoria sugere uma série de novas medidas - por obstrução de Justiça e corrupção passiva contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) que existem “fortes indícios” de lavagem de dinheiro relacionados a empresas do senador Zeze Perrella (PMDB-MG).

A Tapera Participações, que está em nome do filho do parlamentar, foi a destinatária de parte dos R$ 2 milhões entregues pela JBS a Aécio, sustenta Janot. O repasse foi filmado e gravado em ação controlada da Polícia Federal.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) comunicou à Procuradoria-Geral da República a identificação de movimentações ‘suspeitas’, nos últimos três anos, que totalizaram R$ 21 milhões nas contas de empresas ligadas ao senador Zeze Perrella (PMDB-MG). Entre elas, estão um saque de R$ 103 mil de Gustavo Perrella, filho de Zeze, no dia seguinte à ação controlada em que Mendherson Souza, assessor do senador, recebeu malas de dinheiro de Frederico Pacheco, primo de Aécio - pouco antes, ele havia pego os valores com o diretor de relações Institucionais da J&F Ricardo Saud.