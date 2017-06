Polícia identifica dois suspeitos de atentado

Reino Unido — A polícia de Londres divulgou ontem a identidade de dois dos três suspeitos de terem executado o atentado deste sábado em Londres, que deixou sete mortos e 48 feridos. Khuram Shazad Butt é um cidadão britânico de 27 anos nascido no Paquistão. Já Rachid Redouane tinha nacionalidade líbia e marroquina. Ambos habitavam o bairro de Barking, no leste da cidade. O terceiro suspeito ainda não foi identificado. Butt já era conhecido pelas autoridades. No comunicado, no entanto, os investigadores afirmam que não tinham razões para suspeitar de suas atividades. Duas das doze pessoas detidas em razão dos ataques foram liberadas. Os três suspeitos foram mortos a tiros por agentes de segurança minutos após atropelarem pedestres com uma van na Ponte de Londres e atacarem pessoas com faca. A maior parte das estações do metrô londrino reabriram ontem no bairro onde o ataque ocorreu. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, e a comissária de polícia, Cressida Dick, foram ao local do ataque e elogiaram o rápido trabalho da polícia, que segundo eles impediu mais mortes.

Privatização

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou ontem um projeto que inicia a revisão do sistema de controle de tráfego aéreo americano e que prevê a privatização do setor. “Hoje estamos propondo que o controle de tráfego aéreo americano avance para o futuro”, disse o presidente, ao afirmar que seu governo preparou uma nova era para a aviação do país. Segundo o republicano, seu projeto moderniza o controle desatualizado do setor aéreo dos EUA, que opera “em um sistema antigo, lento, que não funciona”.

Tiroteio

Estados Unidos — O xerife do Condado de Orange, Jerry Demmings, afirmou ontem que cinco pessoas morreram devido a um tiroteio na zona industrial de Orlando, além do atirador, que teria cometido suicídio. Em seu perfil no Twitter, Demmings afirmou que o atirador estava carregando uma arma e uma faca, trabalhava no local do tiroteio e teria disparado em antigos colegas de trabalho. O xerife disse, ainda, que “todos estamos alertas de graves incidentes em todo o mundo, mas não podemos conectar esse incidente a qualquer ameaça de terrorismo global”.

Rompimento

Arábia Saudita — Quatro nações do mundo árabe - Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos (EAU) e Bahrein - decidiram cortar todas as relações diplomáticas com o reino do Catar. A decisão foi tomada durante a manhã de ontem, após acusações feitas pelos governos de que a monarquia do Catar estaria trabalhando para promover a instabilidade na região, além de financiar grupos terroristas. As tensões têm ganhado força nos últimos meses, com crescentes acusações da Arábia Saudita de que o governo de Doha apoiaria a instabilidade na região.

Massacre

Venezuela — O ministro de Comunicação e Informação da Venezuela, Ernesto Villegas, disse ontem que o governo contabilizou 80 mortos na onda de protestos que começou no país há 66 dias. “A investigação que estamos conduzindo sobre as vítimas fatais, nos mostra no dia de hoje (ontem) a cifra de 80 mortos”, declarou Villegas em uma entrevista à emissora privada Globovisión. O ministro reconheceu que “há outras instituições que manejam outros números”, em referência à Procuradoria venezuelana, que trabalha com a cifra de 65 mortos.