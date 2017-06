Ladrão 'homem-aranha' invade e escala prédios no Itaim Bibi; veja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada de 23 de maio, as câmeras de segurança de um estacionamento no Itaim Bibi, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, flagraram uma ação incomum. Um homem entra no estabelecimento já fechado por volta das 3h e pula o muro que dá acesso ao prédio vizinho. Depois, escala com facilidade a parede que leva aos dois primeiros andares do prédio. Após sair do enquadramento da gravação, invade os apartamentos e leva objetos dos moradores. Os moradores da região já o apelidaram de "homem-aranha', uma referência ao super-herói dos quadrinhos e cinema. Ainda não se sabe se o homem age sozinho ou em grupo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que todos os casos de furto a apartamentos que foram registrados na região estão sendo investigados pelo 15º DP e que dois adolescentes acusados desse tipo de crime foram identificados. A Polícia Civil, no entanto, ainda investiga se eles têm relação com os casos do 'homem-aranha'. As imagens do circuito interno do prédio e uma perícia foram solicitadas para análise.