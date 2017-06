Capcom lança 'Mega Man Legacy Collection 2' em 8 de agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Capcom, responsável pelas franquias "Street Fighter" e "Mega Man", informou nesta segunda-feira (5) o lançamento de uma nova coletânea das aventuras de Blue Bomber. A coletânea "Mega Man Legacy Collection 2", segundo a empresa, terá quatro jogos e traz de volta a "evolução e a revolução retrô da clássica série de rolagem lateral". Com versões para PlayStation 4, Xbox One e PC, a Capcom informou que o lançamento está marcado para o dia 8 de agosto. Nos Estados Unidos, o preço sugerido é de US$ 19,99 (cerca de R$ 66). No Brasil, a coleção será em formato físico e digital para PS4, e somente digital para Xbox One e PC. De acordo com a empresa, os quatro games incluídos no pacote são: Mega Man 7, Mega Man 8, Mega Man 9 e Mega Man 10. O Mega Man 7 traz uma loja no jogo, que vai permitir comprar itens úteis com parafusos que você encontrará ao longo do jogo, e um novo rival para Blue Bomber, um misterioso robô chamado Bass e seu companheiro Treble. O Mega Man 8 passa de 8 para 32 bits com cenas animadas e, pela primeira vez, dublado. Já Mega Man 9 provocou uma revolução retro com um retorno às raízes da série de 8 bits, além do jogador poder com o rival eterno do Mega Man, Proto Man. Por fim, o Mega Man 10 manteve o espírito do anterior e apresentou três personagens jogáveis. Além disso, os novos jogadores terão a opção Extra Armor, que reduz os danos recebido por Mega Man pela metade, bem como pontos de pagamento convenientes para retirá-lo de uma aventura malsucedida. O "Mega Man Legacy Collection 2" inclui ainda uma galeria de arte repleta de desenhos conceituais e rascunhos de produção de arte e trilhas sonoras completas de cada jogo.