SP deve registrar chuvas, aberturas de sol e massa de ar polar nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo deve variar bastante nesta semana em toda a região metropolitana de São Paulo, alternando pancadas de chuva, aberturas sol e até mesmo a chegada de uma massa de ar polar já perto do final de semana. É o que mostram simulações mais recentes do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura. As precipitações que predominaram nesta segunda (5) foram provocadas por uma frente fria, associada a um corredor de umidade vindo da região Norte, que levou à formação de áreas de instabilidade, como explica o meteorologista Adilson Nazário, do CGE. Com isso, as temperaturas ficaram mais baixas do que o apontado inicialmente pela meteorologia, não ultrapassando os 21°C. Essa frente fria, porém, já se distancia, o que deve permitir aberturas de sol e elevação das temperaturas na terça (6) e quarta-feira (7), com os termômetros marcando mínima de 17°C e máxima de 26°C. Apesar disso, algumas áreas de instabilidade ainda devem atuar, podendo provocar pancadas isoladas de chuva. Na quinta (8), não devem ocorrer mais chuvas e o sol predomina em toda a região. As temperaturas já sobem um pouco mais, podendo chegar aos 28°C, segundo dados do "Climatempo". Já próximo ao final de semana, uma nova frente fria chega à Grande São Paulo, trazendo uma massa de ar frio de origem polar. Podem haver chuvas rápidas antes de uma queda mais abrupta das temperaturas, que podem ficar abaixo dos 10°C. O frio deve continuar durante todo o final de semana.