Amazon terá filme sobre Monica Lewinsky e amiga que a grampeou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon comprou os direitos de um roteiro de cinema sobre Monica Lewinsky, ex-estagiária de Casa Branca que teve um caso com o então presidente Bill Clinton, e sua amiga Linda Tripp. O filme detalha a relação entre Lewinsky e a amiga, que gravou as ligações em que a estagiária contava sua relações com o presidente e depois vazou as fitas. À época, o escândalo quase provocou o impeachment de Clinton. Em seus depoimentos, Lewinsky contou detalhadamente as vezes em que fez sexo com o democrata no Salão Oval e no banheiro da Casa Branca, entre outros locais. Não há previsão de estreia do filme, mas é o segundo anúncio envolvendo Lewinsky. Os produtores da série "American Crime Story" -que em cada temporada relata um crime- compraram os direitos de um livro sobre o caso da ex-estagiária e de Clinton.