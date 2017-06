Vivo vai transmitir amistosos da seleção brasileira na Austrália

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Patrocinadora da seleção há 12 anos, a Vivo transmitirá os dois amistosos da seleção na Austrália. De acordo com anúncio feito nesta segunda (5) pela empresa, os mais de 74 milhões de clientes móveis poderão assistir os jogos de qualquer lugar, pelo celular, por meio do site móvel Vivo Futebol (www.vivofutebol.com.br), gratuitamente. Na semana passada, o jornal "Folha de S.Paulo" revelou que a CBF vai colocar no ar a partir do amistoso contra a Argentina, na sexta (9), o novo projeto de comunicação da entidade, que prevê a produção e a exibição dos amistosos do time nacional. Até o ano passado, a Globo transmitia com exclusividades todos os amistosos da seleção. Desta vez, a emissora está fora. Por enquanto, a CBF exibirá os jogos pela TV Brasil e pela TV Cultura, além do site da Vivo. "Temos muito orgulho em avançar na nossa parceria com a CBF, tornando a tecnologia uma aliada para ampliar as alternativas para que fãs de futebol possam acompanhar a seleção", afirma Ricardo Sanfelice, vice-presidente de Estratégia Digital e Inovação da Vivo. Até quarta (7), a CBF espera fechar uma parceria para exibir os amistosos também por uma rede social. A entidade negocia com o Facebook. Além do clássico com a Argentina, a CBF fará a transmissão do amistoso contra a Austrália, dia 13, em Melbourne. A iniciativa da CBF segue uma tendência mundial no esporte. Atualmente, clubes e ligas já começam a produzir seus próprios eventos. Os dirigentes da confederação acreditam que vão arrecadar mais ao vender os seus produtos diretamente aos anunciantes nas mais diferentes plataformas. Pelé é a principal atração da equipe que vai transmitir os jogos. O narrador Nivaldo Prieto e o ex-jogador Denílson também foram contratados pela CBF para o projeto. Pelé e Denílson serão os comentaristas. Pelé receberá R$ 400 mil para trabalhar nos dois jogos. COMO ASSISTIR PELA VIVO Os clientes móveis da empresa poderão assistir aos jogos pelo celular, por meio do site mobile Vivo Futebol, gratuitamente. Os assinantes poderão ver as partidas pelo celular ou tablet, em qualquer lugar, em qualidade HD, pela rede móvel ou Wi-Fi. Para isso, o cliente deve digitar no browser de seu celular o endereço www.vivofutebol.com.br. Se estiver utilizando a rede móvel da Vivo, a autenticação será automática. Caso o cliente esteja navegando pela rede Wi-Fi, deverá informar o número de sua linha móvel Vivo, bem como o PIN de autenticação que receberá por SMS. Outra opção para ver os jogos é baixar o aplicativo do Vivo Futebol, disponível para iOS e Android, e seguir o passo-a-passo.