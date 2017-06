Dois adolescentes morrem e 35 fogem em unidade de PE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois adolescentes de 16 anos morreram e 35 fugiram durante uma rebelião na madrugada desta segunda-feira (5) na unidade da Funase (Fundação de Atendimento Socioeducativo) em Abreu e Lima, região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Entre os fugitivos, 11 foram recapturados até a tarde. O motim começou por volta da 1h. Internos colocaram fogo nas dependências da unidade e fizeram um buraco no muro perto de uma das guaritas de segurança, por onde escaparam. Uma sindicância vai apurar as causas e responsabilidades. Há menos de dois meses, a Funase de Abreu e Lima registrou uma confusão que resultou em seis internos feridos. Outra rebelião registrada em um centro socioeducativo na Paraíba, neste sábado (3), deixou sete adolescentes mortos, cinco deles queimados vivos.