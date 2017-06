SP deve ter semana de chuvas, sol e massa de ar polar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo deve variar bastante nesta semana em toda a região metropolitana de São Paulo, alternando pancadas de chuva, aberturas de sol e até mesmo a chegada de uma massa de ar polar, já perto do final de semana. As chuvas que predominaram nesta segunda (5) na capital paulista foram provocadas por uma frente fria associada a um corredor de umidade vindo da região Norte, conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura). Essa frente fria já se distancia, o que deve permitir aberturas de sol e elevação das temperaturas até quarta (7), com os termômetros marcando mínima de 17°C e máxima de 26°C. Apesar disso, áreas de instabilidade ainda devem atuar. Já próximo ao final de semana, chega nova frente fria, com massa de ar frio de origem polar, e temperaturas abaixo de 10°C.