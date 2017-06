Palmeiras negocia participação na Florida Cup para 2018

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras e a organização da Florida Cup têm negociado a participação do clube no torneio de pré-temporada para 2018. O time foi convidado oficialmente a participar do campeonato, e representantes de seu departamento de marketing e diretores do torneio têm se reunido e conversado sobre a possibilidade de participação do Palmeiras no campeonato, que ainda não é certa, mas tem avançado nas últimas semanas. O Corinthians avalia não participar da Florida Cup em 2018 por não estar satisfeito com o retorno financeiro e a exposição internacional promovidos pelo campeonato. O clube chegou a manifestar insatisfação aos organizadores do campeonato em relação à fórmula de divisão dos dividendos, que no caso dos clubes vêm de porcentagens pequenas de bilheteria e de direitos de televisão, e participou da Florida Cup quase a contragosto, para não ter que pagar multa estipulada em contrato. Sendo assim, o Palmeiras poderia ocupar a vaga deixada pelo rival. O clube ainda tem se inteirado sobre as cláusulas de participação do campeonato, disputada desde 2015 em janeiro, na Flórida, nos Estados Unidos. No caso do Palmeiras, a participação no campeonato estaria alinhada com projeto de internacionalização da marca na gestão de Maurício Galiotte. Nas últimas semanas, o presidente do Palmeiras tem viajado pela Europa para se encontrar com diretores da Allianz Arena, da Adidas e da Turner (dona do Esporte Interativo) com o objetivo de, entre outras coisas, discutir a possibilidade de expansão da marca do clube para fora do Brasil. Nesse sentido, a preocupação do clube com a entrada no campeonato não é financeira. A ideia do Palmeiras seria promover seu nome e o de seus patrocinadores nos Estados Unidos e nos outros países nos quais são transmitidos os jogos do campeonato. Em 2017, a final da Florida Cup foi disputada entre Corinthians e São Paulo, que venceu o campeonato nos pênaltis.