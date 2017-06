Policial dança com fãs em show de Justin Bieber e viraliza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial resolveu interagir com o público durante o show de Justin Bieber, neste domingo (4), em Manchester, no Reino Unido. Empolgado, o agente resolveu se juntar a uma rodinha de fãs e começou a pular em círculos com eles. O grupo dançava a música "Rising Around the Rosie", e o vídeo viralizou na internet. Bieber participou do show beneficente de Ariana Grande, realizado para arrecadar dinheiro para as vítimas do atentado terrorista de 22 de maio, quando 22 pessoas foram mortas durante um show da artista. Outras 116 ficaram feridas. "Quero homenagear aqueles que se perderam, aqueles que foram tirados de nós", disse o cantor tentando segurar as lágrimas. Em outro ponto do show, já com Katy Perry no palco, um grupo de seguranças foi flagrado dançando "Roar", da cantora. O vídeo está disponível em https://twitter.com/elliotwagland/status/871460724090048512