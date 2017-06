MON apresenta mostra “sagrada”

São 11 obras de diversos artistas com tema “sagrado” (foto: Divulgação)

O público do Museu Oscar Niemeyer (MON) podconferir a exposição “Na oração, que desaterra... a terra, - Em honra ao sagrado”, com curadoria de Agnaldo Farias. O título foi inspirado no poema Mortal Loucura*, de Gregório de Matos (1636-1695).

São onze obras dos artistas: Arcângelo Ianelli, Daniel Senise, Domenico Serio Calabrone, Dudi Maia Rosa, Francisco Faria, Emanoel Araújo, Elizabeth Titton, Manoel Veiga, Masao Yamamoto, Tomie Ohtake e a tela “Nossa Senhora da Candelária”, final do século XVII – início do século XVIII, de autoria desconhecida, recém-doada por um patrono do Museu Oscar Niemeyer.

A exposição trata do eterno confronto entre o homem, ser ínfimo e vertical, com a imensidão do universo. Aflição ancestral que ele desde sempre tenta amenizar construindo monumentos, louvando objetos, entoando mantras e orações em honra aos seus deuses, formas de ligar-se ou religar-se (daí a palavra religião) a eles.

O curador do Museu Oscar Niemeyer, Agnaldo Farias, que é também curador da mostra, analisa: “O peso das civilizações não eliminou o fascínio dos fenômenos elementares: as tempestades, o céu despedaçando-se em trovões e cordas d’água, o dia despedindo-se para a chegada da noite. E o leitor haverá de lembrar a primeira vez que viu o mar ou, antes disso, de suas infrutíferas tentativas de compreendê-lo”.

Para o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, em primeiro lugar é preciso destacar o excelente trabalho do curador Agnaldo Farias, que veio integrar a equipe do Museu Oscar Niemeyer recentemente.

“Na oração, que desaterra... a terra – Em honra ao sagrado” é uma mostra de longa duração.

Serviço

O quê: Mostra “Na oração, que desaterra... a terra, - Em honra ao sagrado”

Quando: Longa duração, todo os dias 10h às 18h

Onde: Sala 11 dp Museu Oscar Niemeyer

Quanto: R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)