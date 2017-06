Globo estreia Pega Pega e vive tempo firme na faixa das sete

Pegando como exemplo as últimas cinco novelas exibidas na faixa das sete da noite, a partir de Alto Astral, em 2014, que recuperou o horário, a Globo simplesmente não tem do que reclamar. Todas apresentaram bons índices e algumas até surpreenderam pela repercussão, como foram os casos de Totalmente Demais, Haja Coração e Rock Story. O fato é que a direção de Teledramaturgia conseguiu reunir um time muito bom de autores por ali e até por isso o horário das 19 horas tem atravessado tempo firme já há algum tempo. Chuvas e trovões, só para a concorrência. Agora, a emissora deixa para trás o drama de Maria Helena Nascimento e investe na comédia de Cláudia Souto, um gênero que é mais complicado acertar porque os atores escalados precisam ter o tempo certo da coisa, para não correr o risco de escorregar e perder o pênalti. O texto, evidentemente, conta muito, mas para tudo funcionar como se espera, é necessário ter esse cuidado com o elenco. Não à toa, foram escalados atores como Marcos Caruso, Irene Ravache, Mateus Solano, Marcelo Serrado, Elisabeth Savala, Rodrigo Fagundes e Mariana Santos, entre outros. Pra jogar na certeza.

Agatha Moreira tem se destacado no papel de Domitila em Novo Mundo, novela das seis da Globo. A personagem está cada vez mais envolvida com Dom Pedro (Caio Castro).

Participação especial

Thogun Teixeira, rapper e ator, com vários trabalhos no cinema e na televisão, gravou participação especial em Carinha de Anjo, no SBT. Ele contracenou com Franciely (Carol Loback) dentro de uma quadra de escola de samba.

Mais um

Johnny Massaro acertou sua volta às novelas da Globo, após A Regra do Jogo, e fará Deus Salve o Rei, substituta de Pega Pega. No elenco também estão confirmados Tatá Werneck, Bruna Marquezine, Renato Góes e Marco Nanini.

Fora da casinha

As gravações da série Sob Pressão estão acontecendo fora dos Estúdios Globo (antigo Projac), movimentando Marjorie Estiano, Julio Andrade e Orã Figueiredo, entre outros. Mais precisamente na parte desativada de um hospital em que o filme homônimo foi realizado, no subúrbio do Rio.

Fim de papo

Terminam nesta terça-feira, no Rio, as filmagens de Os Farofeiros. A comédia reúne no elenco Cacau Protásio, Aline Riscado, Danielle Winits, Paulinho Gogó e muitos outros.

Guarda-chuva

No SBT, a produção do Máquina da Fama é quem vai cuidar do Show do Milhão, daí as suspeitas de que a apresentação será mesmo da Patrícia. Oficialmente, ainda não existe previsão de estreia para o programa.

Apoio importante 1

A Bandeirantes vai contar com os trabalhos de Fernando Fernandes na Rússia, durante a cobertura da Copa das Confederações que começa dia 17. Ele dividirá as funções com o correspondente Felipe Kieling.

Apoio importante 2

Na Rússia, a Bandeirantes terá duas equipes completas, dando suporte ao evento. Cada uma reunindo um repórter, um cinegrafista e um produtor.

Situações opostas

Se em São Paulo, a Fox praticamente esvaziou sua sede, no Rio de Janeiro a situação é bem diferente. Na base carioca houve aumento no número de profissionais.

Diretas

O fim de semana foi de muito trabalho para parte do elenco de Os Dias Eram Assim, em função da gravação do Comício das Diretas nas proximidades da igreja da Candelária. Mais de 150 figurantes e elenco participaram das cenas que vão marcar o reencontro de Sophie Charlotte e Renato Góes, Alice e Renato.

Três tempos

Além de gravar no sábado e no domingo, a Globo ainda fará uma terceira captação de cenas para esse comício, mas em estúdio e movimentando mais de 300 pessoas.

Sete Anos

Legendários, programa do Marcos Mion, terá uma edição especial sexta-feira comemorativa aos seus sete anos de Record. Com bolo e tudo mais que tem direito. Na parte musical, a dupla Marcos e Belutti

Bate-rebate

 O mundo do rádio sofreu duas grandes perdas: Franco Neto e Barros de Alencar.

 A Força do Querer e Os Dias Eram Assim anotaram recorde semanal de audiência, em São Paulo...

 ..Pela Globo, também foram destaques de audiência na Grande SP, o Zorra e Altas Horas.

 Recuperado de uma gripe, Carlos Alberto de Nóbrega retoma nesta terça-feira as gravações de A Praça é Nossa...

 ...E na sexta-feira, também no SBT, ele participa de uma coletiva de imprensa, tendo como foco os 30 Anos da Praça.

 E depois de gravar o Roda Roda no sábado, Silvio Santos, também no melhor da sua forma, volta hoje aos estúdios, agora por conta do PSS.

 Globo ainda não tem um projeto para a volta de Camila Pitanga...

 ...Depois de todo o drama enfrentado em Velho Chico, ela permanece de férias.

 Com o fim de Rock Story, Vladimir Brichta volta suas atenções para a série de época Cidade Proibida...

 ...Na produção ele fará um detetive, Zózimo, que se envolve com suas clientes.

C´est fini

Totalmente Demais, produção da Globo, tem estreia prevista para o dia 13 no primetime da Unimás, rede de TV aberta hispânica dos Estados Unidos. Estrelada por Marina Ruy Barbosa, a novela também será um dos destaques do NATPE Budapest, que começa dia 19.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!