Samba de Bamba volta com Vidal Assis

A Caixa Cultural começa a quinta temporada do projeto Samba de Bamba com o show do cantor e compositor carioca Vidal Assis. A apresentação acontece hoje, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 - Centro). Na ocasião o sambista, acompanhado por um quarteto musical, vai mostrar ao público curitibano um show inédito preparado especialmente para o projeto que inclui músicas de seu CD de estreia, Álbum de Retratos, ao lado de sambas de sua memória afetiva. O projeto, com patrocínio da Caixa, realiza, até dezembro, uma série de dez shows com os expoentes da nova geração do samba brasileiro.

Carioca e brasileiríssimo em sua abrangência de sotaques, Vidal Assis é um cantor de timbre veludoso e compositor de talento da nova geração da música popular brasileira. Suas composições transitam por diversos ritmos brasileiros, como o samba, o choro, a valsa, o baião, o xote, a toada, a modinha, o ijexá, o afoxé, a marcha-de-rancho e as canções. Desde 2006, suas canções vêm sendo gravadas por nomes como Teca Clazans, Áurea Martins, Zezé Gonzaga, Fabiana Cozza e Moyseis Marques.

Serviço

O quê: Projeto Samba de Bamba com Vidal Assis

Quando: Hoje às 20 horas

Onde: Caixa Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)