Hotel é palco de roubo, amores e comédia

Ambientada no Rio de Janeiro, entre os bairros de Copacabana e Tijuca, Pega Pega, novela que estreia hoje na faixa das 19 horas na Rede Globo, tem como trama central o roubo ao Hotel Carioca Palace e seus desdobramentos na vida de cada um dos envolvidos, sejam eles hóspedes, suspeitos ou convidados do grande baile de gala.

Assinando a autoria de uma novela pela primeira vez, Claudia Souto propõe “falar de ética com bom humor, sob o ponto de vista de pessoas comuns”.

Neta do dono do Hotel, Luíza (Camila Queiroz), que vive por lá desde criança, vê sua festa de 25 anos se transformar em uma grande investigação policial.

O roubo de 40 milhões de dólares do cofre, fruto da venda de Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso), sem consentimento da herdeira, do Carioca Palace para Eric Ribeiro (Mateus Solano), é arquitetado por quatro funcionários: o concierge Malagueta (Marcelo Serrado), o garçom Júlio (Thiago Martins), o recepcionista Agnaldo (João Baldasserini) e a camareira Sandra Helena (Nanda Costa).

A princípio eles hesitam, mas depois, diante de situações limite na vida de cada um, topam participar do roubo.

Com pagamento em dinheiro, o bon vivant Pedrinho planeja se mudar para os Estados Unidos, acompanhado da neta e do mordomo Nelito (Rodrigo Fagundes). Na noite do baile, com o plano do roubo bem-sucedido, Luíza sofre dois baques: descobre que Eric é o novo proprietário do Carioca Palace e que ela e o avô estão arruinados.

Viúvo e pai da adolescente Bebeth (Valentina Herszage), Eric deseja transformar o imóvel em algo mais rentável.

O jovem empresário nunca mais se apaixonou após perder a mulher.. Porém, uma paixão arrebatadora une Luiza a Eric e os sonhos dela de tomar a frente do hotel para devolver ao lugar seus tempos de glória se desfazem justamente pelas mãos dos homens que ela mais ama.

Para desvendar o crime milionário, a inspetora Antônia (Vanessa Giácomo), irmã de Nelito, não mede esforços. Profissional incorruptível, briga por justiça, porém não tem controle sobre os assuntos do coração e descobre o amor nos braços de Júlio, o ladrão arrependido.