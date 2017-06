Autora mudou o nome da trama

Há 25 anos na Globo, Cláudia assina uma novela pela primeira vez Sua porta de entrada na emissora foi o extinto Casseta & Planeta Urgente, em 1992. O bom trabalho a fez se especializar na linha de humor. Escreveu cenas de outros humorísticos memoráveis da emissora, como Os Trapalhões, Sai de Baixo, Zorra Total, SOS Emergência e Os Caras de Pau. Nos últimos anos, migrou para a dramaturgia, como colaboradora de outros autores. Ficou no time de Walcyr Carrasco por cinco anos, e trabalhou nas novelas 7 Pecados (2007), Caras & Bocas (2009) e Morde & Assopra (2011). Em 2014, integrou o time de Daniel Ortiz em Alto Astral. Todas essas novelas ocuparam a faixa das 19h. “Já sou uma veterana no horário”, brinca.

“A grande diferença é que agora eu pude colocar numa história a minha personalidade”, explica. “Sou observadora do mundo. O humano me interessa e me comove. Seja uma situação risível ou o drama, eu vou procurar o lugar humano dessas situações.”

Pega Pega é uma comédia romântica policial. Por mesclar três gêneros, a autora optou por não dividir o elenco em núcleos. “Fiz personagens o mais humanos possíveis. Como os atores trabalham bem em todos os gêneros, posso ‘brincar’ com eles. O público estará propenso a rir ou chorar com todos os personagens”, avisa.

Os atores Milton Gonçalves, Reginaldo Faria, Irene Ravache, Angela Vieira, Elizabeth Savala, Nicette Bruno, Cristina Pereira, Guilherme Weber, Ícaro Silva, Virgínia Rosa, Julia Lund, Paulo Vilhena, Marcio Kieling, Rômulo Neto, entre outros, integram o elenco.