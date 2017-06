Agência do Trabalhador muda de endereço

Agência do Trabalhador estará fechada até sexta (foto: Arquivo/BP)

A Agência do Trabalhador em Curitiba estará fechada a partir de amanhã até a sexta-feira, 9 de junho. Nestas datas, os trabalhadores podem procurar as unidades das Ruas da Cidadania mais próxima ou da Região Metropolitana da Capital.

A nova sede da Agência do Trabalhador de Curitiba será inaugurada na próxima segunda-feira, 12, na Rua Pedro Ivo, 503, localizada a uma quadra e meia do atual local de atendimento. O ambiente conta com amplo espaço para intermediação de mão de obra, atendimento referente ao seguro-desemprego, salas de entrevistas e de reunião e, também, para captação de vagas.