Gasto de namorado com presentes será menor

Maioria dos namorados irá presentear: amor (foto: Franklin de Freitas)

A maioria dos casais de namorados pretende presentear neste 12 de junho (54,6%). Mas a crise apresentou reflexos e, por isso, os presentes deste ano serão mais baratos que os do ano passado. O tíquite médio deste ano deve ficar em R$ 88, contra os R$ 121, 25 gastos na data de 2016. Os dados são da sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e foram divulgados nesta segunda-feira (5).

A maioria dos namorados (42%) deve comprar presentes mais baratos, na faixa de R$ 50 a R$ 100. Os que pretendem investir um pouco mais, entre R$ 101 e R$ 150 correspondem a 39%. Os presentes na faixa entre R$ 151 e R$ 200 serão escolha de 10%. Há os que estão dispostos a investir um pouco mais para agradar o parceiro e devem gastar R$ 200 ou mais. Esses somam 9%.

Além da redução do valor médio, houve também redução na intenção de presentear em comparação com 2016, quando 57,9% dos entrevistados afirmaram que comprariam presentes para a pessoa amada. No entanto essa redução de 3 pontos porcentuais não está associada à crise financeira, mas a de candidatos a um relacionamento mais sério. A principal justificativa de quem não irá presentear é estar solteiro (46%). A crise foi a resposta para 21% dos entrevistados. Já a situação mais crítica foi apontada por 6%. Para estes, o motivo para não comparem presentes é a falta de um parceiro e também a falta de condições financeiras.

Os setores do comércio que devem ser favorecidos pela data mais romântica do ano devem ser os de vestuário e calçados. Esses itens são a principal escolha de presente, tanto de quem vai presentear (32,5%) quanto de quem gostaria de receber (31,6%).