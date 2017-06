Justiça proíbe loja de abrir à noite

Atendendo pedido liminar em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da capital determinou que a Daju no bairro Água Verde deixe de fazer trabalhos noturnos que causem ruído acima do permitido pela legislação. A ação foi motivada por uma denúncia dos moradores. A reportagem do Bem Paraná tentou contato com a loja mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição.