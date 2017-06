Os curitibanos devem preparar os guarda-chuvas. A previsão do Simepar é de chuva, pelo menos, até amanhã. E tudo isso é resultado de uma frente fria, que desde o fim de semana, se desloca pelo oceano ao longo dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. De acordo com o Simepar, esta frente fria favorece a instabilidade sobre todo o Paraná.

Em Curitiba, a mínima será de 16 graus. Mas à tarde, apesar da chuva, a temperatura fica amena. A máxima prevista para o dia é de 21 graus.

No entanto, a previsão é de chuva até sexta-feira. Porém, a partir de hoje à noite, a ocorrência deve ser menor. São previstas pancadas isoladas. Para o fim de semana, o tempo fica firme, mas as temperaturas despencam.